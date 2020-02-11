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‫اختيار رئيس السنيغال والرئيس الفخري منيب يونان لجائزة صنهاك للسلام 2020

عقدت لجنة جائزة صنهاك للسلام حفل جوائز صنهاك للسلام 2020 محتفلة بالذكرى المئوية للمؤسس يوم 5 الجاري في الساعة 10 صباحا في كينتيكس بجمهورية كورية الجنوبية.

تم منح جائزة صنهاك للسلام للعام 2020 إلى الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنيغال والأسقف منيب أيه يونان، الرئيس الفخري الدولي لمنظمة الأديان من أجل السلام. واحتفاء بالذكرى المئوية للمؤسس القس صن ميونغ مون، تم تقديم الجائزة المئوية الخاصة بالمؤسس إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

تم الاعتراف بالرئيس سال بنجاحه في تقصير المدة الرئاسية في بلاده من سبع إلى خمس سنوات وإنعاش الاقتصاد من خلال سياسات شفافة، وبالتالي نشر الديمقراطية الناضجة في البلدان المجاورة في القارة الأفريقية حيث لا تزال تعشش الدكتاتورية والفقر المنتشران على نطاق واسع ومنذ فترة طويلة.

تم الاعتراف بالأسقف يونان لمدة 40 عامًا من عمله لتعزيز الوئام بين اليهودية والمسيحية والإسلام في الشرق الأوسط، وبصفة خاصة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

 قاد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان الأمم المتحدة نحو تحقيق عالم مستدام بتفانٍ ثابت في مواجهة التحديات والأزمات العالمية غير المسبوقة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية وتغير المناخ والإرهاب وقضايا اللاجئين.

وفي خطاب قبوله الجائزة، أكد الرئيس سال أن السلام يتطلب مكونات اجتماعية للنمو الاقتصادي الشامل الذي يسهم في القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة. وأكد مجددا تصميمه على تولي القيادة في إنهاء الصراعات في القارة الأفريقية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

دعا الأسقف يونان الزعماء الدينيين إلى "رفع أصواتهم من أجل السلام على أساس العدالة والتحدث بجرأة ضد موجات الكراهية والقمع." وقال: "سأواصل العمل من أجل السلام على أساس العدالة حتى آخر أنفاسي في الحياة."

وقال الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان إنه "لا يزال هناك أكثر من 700 مليون شخص يذهبون إلى الفراش وهم يعانون من الجوع" وأن تلقي هذه الجائزة يفرض عليه "التزامًا إضافيًا أكبر بكثير، وحافزًا إضافيًا بأن علي أن أفعل الكثير لأنه لا يزال هناك الكثير من الناس الذين يتوقون إلى السلام والازدهار ولكي يتم احترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها ".

حضر الحفل أكثر من 5000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول سابقون وحاليون وممثلون عن مختلف المنظمات الحكومية والأكاديمية والصناعية والإعلامية والدينية في جميع أنحاء العالم.

تُمنح جائزة صنهاك للسلام للأفراد والمنظمات التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق السلام للأجيال المقبلة والتنمية البشرية.

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