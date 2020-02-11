مُحدث: مقتل خمسة أشخاص بتفجير انتحاري استهدف كلية حربية في كابول
رام الله - دنيا الوطن
في أول هجوم كبير تشهده العاصمة الأفغانية منذ أشهر، قُتل خمسة أشخاص على الأقل في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، في تفجير انتحاري، استهدف كلية حربية في كابول.
في أول هجوم كبير تشهده العاصمة الأفغانية منذ أشهر، قُتل خمسة أشخاص على الأقل في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، في تفجير انتحاري، استهدف كلية حربية في كابول.
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أن خمسة أشخاص قتلوا، وستة آخرين على الأقل، أصيبوا بجروح في الهجوم، وفق ما نقلت وكالة (فرانس برس).
ووقع الهجوم على مقربة من أكاديمية مارشال فهيم العسكرية، حيث يتم تدريب ضباط الأمن.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يأتي بعد قرابة ثلاثة أشهر من الهدوء النسبي في كابول.
ووقع الهجوم على مقربة من أكاديمية مارشال فهيم العسكرية، حيث يتم تدريب ضباط الأمن.
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