مُحدث: مقتل خمسة أشخاص بتفجير انتحاري استهدف كلية حربية في كابول

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يأتي بعد قرابة ثلاثة أشهر من الهدوء النسبي في كابول.





ووقع الهجوم على مقربة من أكاديمية مارشال فهيم العسكرية، حيث يتم تدريب ضباط الأمن.



وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أن خمسة أشخاص قتلوا، وستة آخرين على الأقل، أصيبوا بجروح في الهجوم، وفق ما نقلت وكالة (فرانس برس).