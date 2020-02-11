طالع: الكشف عن أسماء المسافرين عبر (معبر رفح) يوم غدٍ الأربعاء

وأشارت إلى أهمية التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 في الصالة الخارجية للمعبر، بالإضافة إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.وتابعت الوزارة: أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، بالإضافة إلى أهمية التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.كما طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.