الاحتلال يُبعد فلسطينيين عن الأقصى ويُؤمّن اقتحام المستوطنين له



وفي المقابل، تواصل قوات الاحتلال، تضييقها على المقدسيين والمصلين، وتعتقل العشرات المنهم، وتبعدهم عن الأقصى.



وأصدرت سلطات الاحتلال، اليوم، قراراً بإبعاد الشاب عرين الزعانين عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر للمرة الثانية على التوالي.



كما أصدر الاحتلال، قراراً مشابهاً بالإبعاد لأربعة أشهر بحق الشيخ محمد أمارة من الداخل المحتل، وهو زوج المرابطة، منتهى أمارة، التي أبعدها الاحتلال عن الأقصى قبل أيام.

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، وسط حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية: "إن شرطة الاحتلال، وفرت الحماية الكاملة لـ 123 مستوطنًا بينهم 80 طالبًا من طلاب الجامعات والمعاهد اليهودية، اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية"، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).وأوضحت، أن المقتحمين، نظموا جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم من قبل مرشدين يهود، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد.