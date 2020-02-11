اشتية: كما أسقطنا المشاريع التصفوية لقضيتنا سنُسقط (صفقة القرن)



جاء ذلك، خلال انطلاق المهرجان المركزي المندد بـ (صفقة القرن)، والداعم للرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء وسط مدينة رام الله، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة (فتح)، وممثلي الفصائل والآلاف من أبناء شعبنا، الذين جاؤوا من مختلف المحافظات.



وأضاف: "اليوم تلتحم الضفة الغربية مع غزة ومع مخيمات البداوي، ونهر البارد، وكل مخيمات الشتات، فنحن لسنا عدميين نقول لا فقط، بل نقول نعم أيضاً للدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".



وتابع رئيس الوزراء: "نحن اليوم في موقف وحدوي استثنائي، كل فصائل منظمة التحرير والفصائل الإسلامية، موحدة خلف الرئيس محمود عباس، ونقول له اليوم، هذه وقفة شعبنا بكافة أطيافه، فسر ونحن خلفك".



وأردف اشتية: "تحية للشعوب العربية، وشعوب أفريقيا التي أيدت شعبنا، وتحية لكل دول أوروبا، التي وقفت معنا، ورفضت (صفقة القرن)، وأحيي أسرانا في السجون جميعاً".



















رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية: "مثلما أسقطنا المشاريع التصفوية لقضيتنا، سنسقط (صفقة القرن)، وسنبقى الأوفياء لهذه الأرض، ومدينة القدس، التي هي أقرب نقطة إلى السماء، وسنبقى أوفياء للأغوار الفلسطينية العزيزة علينا".