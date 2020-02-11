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انهيار محادثات سعودية قطرية لإنهاء الخلاف الخليجي

انهيار محادثات سعودية قطرية لإنهاء الخلاف الخليجي
أمير قطر والملك سلمان عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز) للأنباء، اليوم الثلاثاء: إن محادثات بين السعودية وقطر لتسوية خلاف بينهما، انهارت عقب بدئها.

ونقلت الوكالة عن أربعة دبلوماسيين غربيين في الخليج، ومصدرين مطلعين: إن الأولوية لدى قطر في المباحثات كانت إعادة حرية انتقال مواطنيها إلى الدول الأخرى، وفتح المجال الجوي، بهذه الدول أمام طائراتها، وإعادة فتح حدود قطر البرية الوحيدة، وهي مع السعودية.

وأضافت: أن ثلاثة من الدبلوماسيين، قالوا: إن الرياض أرادت أن تبدي قطر أولاً تغييراً جوهرياً في مسلكها، ولا سيما في سياستها الخارجية، التي أيدت فيها الدوحة أطرافاً مناوئة في عدة صراعات إقليمية.

وقال دبلوماسي: إن السعودية، أرادت ترتيباً جديداً مع قطر، يتضمن التزام الدوحة بتعهدات جديدة على نفسها، فيما قال آخر: إن هذه فكرة "مجهضة من البداية بالنسبة لقطر، وذلك لوجود خلافات كثيرة في السياسة الخارجية".

وقال مصدران خليجيان آخران مطلعان على تطورات المحادثات: إن السعودية التي تمثل بقية الدول المقاطعة لقطر، أنهت المحادثات عقب القمة الخليجية السنوية التي عقدت في الرياض في كانون الأول/ ديسمبر، ولم يشارك فيها أمير قطر.

وقال أحد المصدرين: إن الجانب القطري "لم يكن جاداً فيما يبدو"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز)، فيما قال ثلاثة من الدبلوماسيين الغربيين: إن الرياض كانت تريد تحقيق نصر في السياسة الخارجية قبل استضافة قمة مجموعة العشرين في 2020، وذلك بعد ما لحق بسمعتها من ضرر بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

وكانت المباحثات التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر هي أول بارقة تحسن في الخلاف، الذي قطعت فيه السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية والتجارية، وروابط المواصلات مع قطر في منتصف 2017.

وتتهم هذه الدول قطر بدعم الإرهاب، والتقرب من إيران، فيما تنفي الدوحة تلك الاتهامات، وتقول: إن الحظر الذي فرضته الدول العربية، يهدف إلى النيل من سيادتها.

وكان قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي زار السعودية في كانون الأول/ ديسمبر لإجراء محادثات: إن "تقدماً بسيطاً" حدث دون أن يذكر تفاصيل.

غير أن مصدراً قطرياً مطلعاً على تفكير الحكومة، قال: إن المحادثات انتهت لعدم واقعية المطالب السعودية، مضيفاً "لم يكن من الممكن، أن نصبح دولة تابعة".

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