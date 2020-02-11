فيديو: إصابة مصور تلفزيون فلسطين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال بمدخل البيرة الشمالي





وقال (تلفزيون فلسطين): إن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الاحتلال ومتظاهرين فلسطينيين، أعقبت المسيرة المركزية التي نظمت اليوم في دوار المنارة، وسط مدينة رام الله، احتجاجاً على خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).





وأضاف: أن قوات الاحتلال، أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى اختناق عدد من المواطنين، بينهم مصور (تلفزيون فلسطين).





كما استهدفت تلك القوات الطواقم الطبية والصحفية المتواجدة في محيط المكان، ما أدى إلى إصابة مصور تلفزيون فلسطين أحمد مناصرة بالاختناق.





رام الله - دنيا الوطنأصيب مصور (تلفزيون فلسطين) بالاختناق، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي.