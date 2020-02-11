جنود الاحتلال يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل "بأحذيتهم"

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، أن عشرات الجنود، اقتحموا المسجد الإبراهيمي بأحذيتهم، بحسب موقع (الحرية نيوز).



وأوضحت المصادر، أن جنود الاحتلال، ومستوطنيه، يواصلون اقتحام المسجد الإبراهيمي، والتضييق على المصلين المسلمين بالوصول إليه.



ويأتي اقتحام جنود الاحتلال في اليوم التالي، لعقد ما تسمى بلجنة الأمن والخارجية في (كنيست) الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء أمس، جلسة حول تحديد موعد تنفيذ مشاريع توسعة بالمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل المحتلة.



ومنذ عام 1994، قسم الاحتلال المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلماً أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 شباط/ فبراير من العام ذاته.