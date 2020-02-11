أردوغان: الحكومة السورية ستدفع "ثمناً باهظاً للغاية" لهجومها على الجنود الأتراك

الرئيس التركي رجب طيب آردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء: إن الحكومة السورية "ستدفع ثمناً باهظاً" نتيجة الهجوم على الجنود الأتراك، والذي أسفر عن مقتل خمسة منهم وإصابة آخرين.



وأضاف في كلمة له اليوم الثلاثاء: "سيدفعون (النظام السوري) ثمناً باهظاً، كلما اعتدوا على جنودنا الأتراك.. قمنا بالرد على الجانب السوري بأقصى درجة، وكبدناهم خسائر، ولكن هذا لا يكفي".



وتابع قائلاً: "سنُعلن غداً الخطوات التي سنتخذها في إدلب"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وقُتل أمس الاثنين، خمسة جنود أتراك، فيما أصيب خمسة آخرون، في "قصف مدفعي مكثف من قبل النظام السوري" على نقطة مراقبة لتركيا في بلدة تفتناز بمنطقة إدلب، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.