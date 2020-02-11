الاحتلال يجرف أراضٍ بسلفيت لتوسيع مستوطنة (أرائيل) الصناعية

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، تجريف عشرات الدونمات من قرية حارس غربي سلفيت، لصالح توسيع مستوطنة (أرائيل) الصناعية، وإقامة مصانع جديدة.



وتعود ملكية الأراضي، التي يجري تجريفها، للأوقاف الإسلامية، وتعرف بخلة الجامع، وتقع ما بين قرية حارس وبلدة بروقين، ومساحتها 250 دونماً، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وقال رئيس مجلس قروي حارس، عمر سمارة: إن الاحتلال قام بتجريف أكثر من 100 دونم قبل أشهر، واستأنف التجريف من جديد دون تسليم إخطارات مسبقة.



كما طالت أعمال التجريف أراضي المواطن عمر فزع، المحاذية للخلة التي يزرعها طوال العام، وتعتبر مصدر رزق عائلته.