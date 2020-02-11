حماس تُعلّق على اقتحام مئات الجنود الإسرائيليين للحرم الإبراهيمي في الخليل





وأضاف: هذا الاقتحام عدوان آثم على مقدسات شعبنا وأمتنا، ومحاولة فاشلة لفرض أمر واقع تماشياً مع (صفقة ترامب نتنياهو) التصفوية، التي لن تنجح في تبديل الواقع أو تغيير الهوية.





واقتحم العشرات من جنود الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، وطردوا الموظفين والحراس المتواجدين داخله.



واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في بيان لها، اقتحام جنود الاحتلال للحرم الإبراهيمي، وطرد الموظفين من داخله.



وأشار وكيل وزارة الأوقاف، حسام أبو الرب، إلى أن هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال، تجاه الحرم الإبراهيمي، والبلدة القديمة، والتعدي على صلاحيات الأوقاف، مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة.

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، على صورة أظهرت اقتحام مئات الجنود الإسرائيليين، للحرم الإبراهيمي الشريف.وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "الصورة التي ظهرت لاقتحام مئات جنود الاحتلال للحرم الإبراهيمي الشريف، وتدنيسه، استفزاز لمشاعر كل العرب والمسلمين".