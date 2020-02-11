شؤون فلسطينية

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
مستوطنون يقتحمون الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم أكثر من 100 مستوطن، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيانها، بأن 43 مستوطنًا، و80 طالبًا يهوديًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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