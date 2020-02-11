أكثر من 100 مستوطن يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم أكثر من 100 مستوطن، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيانها، بأن 43 مستوطنًا، و80 طالبًا يهوديًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
اقتحم أكثر من 100 مستوطن، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيانها، بأن 43 مستوطنًا، و80 طالبًا يهوديًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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