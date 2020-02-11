البطش يُحدد ثلاث ركائز أساسية لمواجهة (صفقة القرن) وإنقاذ القضية الفلسطينية

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش

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رام الله - دنيا الوطن

حدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، ثلاث ركائز أساسية لمواجهة (صفقة القرن) وإنقاذ القضية الفلسطينية من التصفية والضياع.



جاء ذلك، في كلمة له خلال ندوة سياسية، نظمها مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية، بغزة، اليوم الثلاثاء، حملت عنوان (صفقة القرن.. التحديات والمواجهة).



وأكد البطش، أن أولى هذه الركائز لمواجهة (صفقة القرن)، التحرك الميداني في الشوارع بالضفة والقدس وغزة وأراضي عام 48 وفي الشتات، وتوحيد كل الطاقات والجهود الفلسطينية، وفق ما نقل موقع حركة (الجهاد الإسلامي).



وأشار إلى أن المحدد الثاني، يتلخص في البدء فوراً بإجراءات استعادة الوحدة الوطنية، داعياً الرئيس محمود عباس، لعقد لقاء عاجل، يجمع الأمناء العامين للفصائل، والقوى، يبحث التحديات الراهنة للقضية الفلسطينية، ومن ثم الخروح من الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، وإلغاء اتفاق أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، وتطبيق القرارات الوطنية.



وقال البطش متحدثاً عن الخطوة الثالثة لمواجهة الصفقة: "يجب أن يلتحم العرب مع الفلسطينيين، لأن الزلزال السياسي لصفقة ترامب سيطال المنطقة بأسرها".



ودعا عضو المكتب السياسي للجهاد، الدول العربية، أن تستفيد من قوتها، لأن التهديد الحالي لا يستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل سيؤدي إلى تقسيم الدول التي تقول عن نفسها إنها ذات سيادة، مشدداً على ضرورة أن تطور هذه الدول من مواقفها، وتساند القضية الفلسطينية.



وتابع بالقول: من المفترض أن نواجه التهديد معاً، فلسطينيون وعرب ومسلمون، على الأمة العربية، أن تبدأ بخطوات احتجاجية، وأن تغلق سفارات أمريكا في بلادها، وتطرد السفراء، وتغلق القنصليات، وتوقف كل العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، وترفع الحصار عن قطاع غزة، وتؤيد الشعب الفلسطيني في مواجهة مشروع تصفية قضيته، وتعزز صمود المقدسيين.



وجدد البطش التأكيد على رفض (صفقة القرن)، وعدم السماح لأحد بقبولها، أو تحويل الفلسطينيين إلى (هنود حمر جدد) مستهجناً إصرار بعض الأطراف العربية على التواطؤ مع الإدارة الأمريكية، لتصفية القضية الفلسطينية.



وطالب، المجتمع الدولي بحماية منظومة القيم الدولية، التي نسفتها صفقة ترامب، معتبراً الشرعية الدولية، أداة في يد الاحتلال (لا نصدقها ولا نثق بها).