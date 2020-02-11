بكلمته بالمسيرة المركزية.. العالول يُوجه رسائل للأمة العربية وحماس بشأن (صفقة القرن)





وأضاف: "نريد أن نحمي هذه الأرض، وخلال الأيام الأخيرة الرئيس عباس، أصدر مبادرة للوحدة الوطنية".



وقال العالول: إنه تم تشكيل وفد للذهاب إلى قطاع غزة، "لنقول لهم أهلاً وسهلاً بكم بحب فلسطين"، معرباً عن أسفه من عدم تلقف المبادرة بغزة، ولكن "سنحاول أن نبقى نحاول ونستمر في ذلك".



وشدد نائب رئيس حركة فتح على أنه "لا بد أن نرتب بيتنا الداخلي، ولا بد أن نصنع اصطفافاً داخلياً واضحاً، ونراهن "أننا سنفشل هذه الصفقة بإرادة الشعب، وصموده، وموقفه الصلب".







رام الله - دنيا الوطنقال محمود العالول، نائب رئيس حركة التحرير الوطني (فتح) اليوم الثلاثاء: أن القيادة الفلسطينية، لا يمكن أن تقبل (صفقة القرن) التي بها كم كبير من الظلم.جاء ذلك، في كلمة له خلال المهرجان الحاشد، الذي تنظمه حركة فتح والفصائل وسط مدينة رام الله، رفضاً لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).وقال: "نحن خلف الرئيس أبو مازن في موقفه ضد (صفقة العصر)"، مؤكداً أن الرئيس عباس، يهدي تحياته لهذا الصمود الفلسطيني، في إشارة للمسيرة الحاشدة وسط مدينة رام الله.وتابع: خرج الفلسطينيون من كل مكان؛ ليقولوا لا لمخطط ترامب نتنياهو، متسائلاً: من يقبل خطة تأخذ القدس من فلسطين، ومشيراً إلى أنه لا يمكن أن نتنازل عن حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.وشدد نائب رئيس حركة فتح على أننا "نقول إن عدونا الأساسي هو سياسة الإدارة الأمريكية والاحتلال، ونأمل أن يساعدنا الجميع، وألا يتمكن ترامب من تمرير صفقته عبر أي من الأشقاء.ووجّه العالول شكره لكل من كان له موقف واضح ضد (صفقة القرن) من الأمة العربية والإسلامية، وقال: "نقول لأمتنا العربية إننا سنتحمل مسؤولياتنا".وشدّد نائب رئيس حركة فتح على أنه لا يمكن أن "نقبل إلا حريتنا واستقلالنا، وحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة"، مؤكداً أن الأسرى في قلوب وعقول ووجدان كل الشعب الفلسطيني.