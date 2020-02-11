فيديو: عشرات الآلاف يشاركون بمسيرة وسط رام الله رفضاً لـ (صفقة القرن)





رام الله - دنيا الوطناحتشد عشرات الآلاف من المواطنين، اليوم الثلاثاء، في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله، احتجاجاً ورفضاً لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً.وتوافد المواطنون من مناطق متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية، وتوجهوا إلى دوار المنارة، تعبيراً عن رفضهم لـ (صفقة القرن) ودعماً للرئيس محمود عباس، قبل ساعات من كلمته في مجلس الأمن اليوم.ومن المقرر، أن يلقي الرئيس عباس كلمة في مجلس الأمن، حيث سيعلن رفضه لـ (صفقة القرن)، وسيعرض رؤيته، فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط.وكان محافظون وأمناء سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وفصائل ورؤساء نقابات، دعوا أبناء شعبنا من مختلف المحافظات؛ للمشاركة في المهرجان المركزي؛ للالتفاف حول الرئيس عباس في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها، والتصدي للمؤامرات التي تحاك؛ لتصفية القضية الفلسطينية.