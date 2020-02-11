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سلطات الاحتلال تخطر بوقف البناء بمنشآت سكنية وحظائر ماشية بالأغوار الشمالية

سلطات الاحتلال تخطر بوقف البناء بمنشآت سكنية وحظائر ماشية بالأغوار الشمالية
أراضي في الأغوار - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في منشآت سكنية وحظائر ماشية في منطقة "حمصة التحتا" في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة: "إن قوات الاحتلال، سلّمت إخطاراً بوقف البناء في أربع منشآت، تعود ملكيتها للمواطن محمد هايل بشارات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف: أن سلطات الاحتلال، سلّمت المواطن بشارات قبل حوالي شهر، إخطاراً بإزالة منشآت أخرى، بحجة وقوعها في منطقة أثرية.

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