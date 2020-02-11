مستنكرة الإجراءات الإسرائيلية.. "كهرباء القدس" تُصدر بياناً بشأن الانقطاعات الكهربائية

فني كهرباء

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم، أن الانقطاعات اليومية والمستمرة على شبكات الشركة في كل من محافظات: القدس، رام الله والبيرة وبيت لحم، سببها الرئيس هو عدم التزام شركة كهرباء إسرائيل، بالتعاقدات الموجودة معها، وتقنين الطاقة الكهربائية، حسب أهوائها بحجج فنية، وعدم توفر قدرات تحويلية.



واستنكر مجلس الإدارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التعسفية، والتمييز العنصري ضد المواطن الفلسطيني، والهادفة لخلق بلبلة وفوضى داخلية، علينا جميعاً أن نتصدى لها حفاظاً على وحدتنا.



وأضاف المجلس: "لقد سبق وعاشت المحافظات الثلاث، ومنذ احتراق المحولات الرئيسية لدى كهرباء إسرائيل في محطة الخليل، ومحطة عطاروت، وقيامها باستبدال هذه المحولات بقدرات أقل، مما انعكس سلباً وحتى اليوم على توريد القدرة لنا من الجانب الإسرائيلي، وهو يؤدي يومياً الى تشويشات نعلم مدى صعوباتها وقسوتها على حياة الناس اليومية".



وأوضح مجلس إدارة كهرباء القدس، أنه بالرغم من قيام الشركة بالاقتراض، وسداد كامل الالتزامات المالية التي ترتبت عليها، إلا أن الشركة الإسرائيلية، تتسلح بذرائع فنية، بعدم قدرتها على تزويد القدرات، وارتفاع الأحمال على محولاتها الرئيسية.



وشدد مجلس الإدارة على أن الشركة، تعمل بكل ما استطاعت من جهد، ومُسخًرة كل طاقاتها الفنية لمحاولة التخفيف من هذا العبء، وأيضاً الإصرار على تشغيل محطة قلنديا الجديدة بأسرع وقت ممكن، والتي سيؤدي تشغيلها إلى الحد من الانقطاعات في كل من محافظة رام الله والبيرة، ومحافظة القدس.



وبين المجلس، أنه تم نقل محول بقدرة 20 م.ف.أ الى محطة شرفات؛ لتدعيم تزويد التيار إلى محافظة بيت لحم، وإعادة الخطوط المقطوعة من الجانب الإسرائيلي، والقادمة من منطقة الخليل.