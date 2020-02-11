مجهولون يحاولون إحراق محول كهربائي في بلدة روجيب بنابلس













رام الله - دنيا الوطنحاول مجهولون الليلة الماضية، حرق محول كهربائي، يغذي مناطق واسعة من بلدة روجيب الواقعة شرق نابلس.وقال رئيس مجلس قروي روجيب، مفيد وفيق دويكات، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن مجموعة من الشباب في القرية لاحظوا اشتعال النيران بين الأشجار القريبة من المحول الواقع في شارع المزرعة، وتمكنوا من إخمادها قبل أن تصل إلى المحول".وأضاف دويكات: "إن يقظة شبان القرية، حالت دون إشتعال المحول، الذي قام الجناة بوضع إطارات حوله، وسكب مواد مشتعلة عليها، وذلك بهدف اشتعال النيران فيه، مما يؤكد وجود نوايا تخريبيه".وأوضح دويكات، أنه تم التواصل مع المباحث الجنائية في الشرطة الفلسطينية، وجهاز الأمن الوقائي، حيث شرعت بالتحقيق؛ لكشف الجناة.وتقدم دويكات بالشكر للشبان، الذين تمكنوا من إخماد النيران، والحيلولة دون وصولها للمحول، وهذا يدل على مدى الانتماء لقريتهم، وحرصهم على المصلحة العامة.