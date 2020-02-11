حماس تُوجّه مُطالبات للرئيس عباس قبل ساعات من خطابه بمجلس الأمن

الرئيس عباس يلقي كلمة في مجلس الأمن - أرشيف

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خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان

وجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، عدة مطالب للرئيس محمود عباس، قبل ساعات من كلمته المرتقبة في مجلس الأمن، بشأن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).



وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن المطلوب من أبو مازن، اتخاذ مواقف عملية تتعدى الأقوال، وترجمتها إلى أفعال، وفي مقدمتها رفع الشرعية عن الاحتلال.



كما طالب برهوم الرئيس عباس بـ "التحلل من أوسلو" وإنهاء "التنسيق الأمني مع العدو"، بالإضافة إلى إطلاق العنان لشعبنا وأهلنا في الضفة للتعبير عن حالة الغضب الفلسطيني تجاه الصفقة، بالطرق التي يختارها شعبنا بأدوات وأشكال النضال، وفق تعبيره.



كما طالب المتحدث باسم حركة حماس، الرئيس عباس بالدعوة لانعقاد عاجل للقاء قيادي فلسطيني مقرر، لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الصفقة، وحماية مصالح شعبنا، تتوازى مع حجم الخطر، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.



وسيلقي الرئيس عباس عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت فلسطين، كلمة مهمة أمام مجلس الأمن الدولي، لحشد الدعم الدولي لرفض خطة ترامب- نتنياهو التصفوية.