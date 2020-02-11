البنك العربي يدعم حملة "شتاء دافئ" بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية

البنك العربي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن البنك العربي عن دعم مبادرة "شتاء دافئ" بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية التي تم من خلالها توزيع 2000 بطانية شتوية على الأسر العفيفة الأقل حظاً والمسجلة لدى مديريات التنمية في ست محافظات مختلفة تحديدا في كل من الخليل وأريحا وقلقيلية وسلفيت وجنين وطوباس خلال موسم الشتاء الحالي.



وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال السيد جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين في البنك العربي: "أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك ضمن العديد من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم وتنمية المجتمع المحلي، لاسيما على صعيد دعم جيوب الفقر والمساعدة في تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر العفيفة ومساعدتهم في تحمل مصاعب فصل الشتاء".



وأضاف "اننا نعتز بتجديد التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ونثمن الدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به في مكافحة الفقر ورفد فئات المجتمع المحتاجة وتوفير سبل العيش الكريم لها".



وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج تحت إطار برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" الذي يهتم بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة ضمن محاور رئيسية تشمل التعليم والصحة وحماية البيئة ومكافحة الفقر ودعم الأيتام، وهي الثالثة التي ينفذها البنك العربي لدعم الأسر الاقل حظا في المجتمع بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والتي من ضمنها حملة توزيع الطرود الغذائية خلال شهر رمضان المبارك وحملة الحقيبة المدرسية.



وثمنت الإدارة العامة لمكافحة الفقر بوزارة التنمية الاجتماعية هذا التعاون مع البنك العربي لصالح المستفيدين من برامجها، مشيرة الى أهمية دعم هذه المبادرة لما لها من دور في التخفيف عن كاهل الفقراء، الأمر الذي يأتي انعكاساً للتعاون الفعلي بين البنك العربي والوزارة.