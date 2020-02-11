الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم منزل عائلة الأسير قسام شبلي من رام الله





من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن قوات الجيش سلمت أمس، عائلة شبلي إخطاراً حول نية هدم المنزل، الذي كان يسكن فيه؛ لمشاركته في تنفيذ العملية قرب مستوطنة (دوليف)، والتي أسفرت عن مقتل المستوطِنة رينا شنراب، وجرح والدها وشقيقه.



واعتقل الأسير قسام نهاية أيلول/ سبتمبر عام 2019، بزعم تنفيذ عملية غرب رام الله.

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عائلة الأسير قسام شبلي من قرية كوبر شمال محافظة رام الله، بقرار هدم منزلها.وقال رئيس مجلس قروي كوبر عزت بدوان: إن سلطات الاحتلال أخطرت عائلة الأسير شبلي، بهدم منزلها المكون من طابقين، بمساحة 200 متر مربع لكل طابق، دون تحديد موعد لذلك، وأمهلت العائلة حتى الخميس المقبل لتقديم اعتراض ضد قرار الهدم، ولكنها رفضت الاعتراض أمام محاكم الاحتلال الصورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).