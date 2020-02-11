رسمياً.. تونس تكشف أسباب تأجيل عرض مشروع قرار دولي بشأن (صفقة القرن)

مجلس الأمن الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

قال مصدر برئاسة الجمهورية التونسية، لوكالة الأنباء الرسمية، إن تونس أجلت عرض مشروع القرار حول خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، على مجلس الأمن بهدف تأمين أو توفير الحظوظ لإقراره.



وقال المصدر برئاسة الجمهورية (لم تذكر الوكالة اسمه): "إن مشروع القرار، الذي كان مبرمجاً عرضه على اجتماع مجلس الأمن يوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير، قد تم تأجيل النظر فيه إلى موعد لاحق، بغرض مزيد تعميق المشاورات حوله، وتأمين أوفر الحظوظ؛ لتبني هذا المشروع، الذي ستتقدم به تونس بصفتها عضواً غير دائم بمجلس الأمن الدولي"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأضاف المصدر وفق وكالة الأنباء التونسية: "جدير بالتذكير، أن مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، المنصف البعتي، والذي أعلنت رئاسة الجمهورية، يوم الجمعة الماضي، عن إعفائه من مهامه، كان قد تقدم بمشروع قرار لاتخاذ موقف من مشروع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، المتعلق بمخطط السلام بالشرق الأوسط، (صفقة القرن)، دون الرجوع إلى وزارة الشؤون الخارجية، أو التشاور مع المجموعة العربية، والدول الداعمة للقضية الفلسطينية".



وأكد المصدر الرئاسي: أن "الموقف التونسي الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، ومن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لم يتغير".



وشدّد على أن "تونس حريصة على الشرعية وعلى الحق الفلسطيني، حرصها على سيادتها واستقلال قرارها.. أما الذين دأبوا على الافتراء والتشويه، فالتاريخ كفيل بفضحهم" في إشارة إلى الجدل الذي رافق إقالة مندوب تونس الدائم في مجلس الأمن المنصف البعتي.



ولاحظت الرئاسة التونسية، أن "من بادر بتقديم مشروع قرار مجلس الأمن (في إشارة إلى مندوب تونس لدى المنتظم الأممي، المنصف البعتي)، ومن أوعز إليه في الخفاء من تونس، على النحو الذي تم تقديمه به، لم يكن يسعى إلى تمرير هذا المشروع"، معتبرة أن "من قدم المشروع كان يعلم مسبقاً بأنه سيصطدم بحق الاعتراض من أكثر من دولة، وأن هدفه، الذي لا يخفى على أحد، كان الإساءة لتونس، ولرئيسها على وجه الخصوص، الذي أكّد في أكثر من مناسبة، أن الحق الفلسطيني حق لا يسقط بالتقادم".



وتابعت الرئاسة: إن "ما حصل عند إعداد مشروع قرار مجلس الأمن، يبدو في ظاهره انتصاراً للشعب الفلسطيني، ولكن في الظاهر فقط"، لافتة إلى أنه "لم يقع، عند إعداد المشروع، الرجوع لا لرئاسة الجمهورية، ولا لوزارة الشؤون الخارجية".



وكانت وكالة أنباء (الأناضول) نقلت عن دبلوماسيين غربيين لدى الأمم المتحدة، إنه تم تأجيل طرح مشروع قرار، بشأن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) للتصويت في مجلس الأمن الدولي، إلى أجل غير مسمى.



وأضافت: أنهم طلبوا عدم نشر أسمائهم وقالوا: إن التأجيل جاء عقب اجتماع لمندوبي دول المجموعة العربية، وحركة عدم الانحياز لدى الأمم المتحدة، بحثوا خلاله احتمال إدراج المشروع للتصويت في جلسة الثلاثاء أو تأجيل هذه الخطوة.



وأوضحت: أن ضغوطاً أمريكية هائلة، مورست على تونس وإندونيسيا، اللتين قدمتا المشروع، لإدخال تعديلات عليه قبل طرحه للتصويت.