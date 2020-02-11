عدد من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (إيشل)

ووفق وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، فإن أربعة أشخاص من أهالي أسرى قطاع غزة، غادروا صباح اليوم، لزيارة ذويهم في سجن (إيشل)، عبر معبر بيت حانون، شمال القطاع، صباح اليوم.





رام الله - دنيا الوطنتوجه عدد من أهالي أسرى غزة، اليوم الثلاثاء، لزيارة أبنائهم في سجن (إيشل)، وذلك عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمال القطاع.