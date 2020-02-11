شؤون فلسطينية

عدد من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (إيشل)

عدد من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (إيشل)
أهالي أسرى متوجهون لزيارة أبنائهم - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
توجه عدد من أهالي أسرى غزة، اليوم الثلاثاء، لزيارة أبنائهم في سجن (إيشل)، وذلك عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمال القطاع.

ووفق وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، فإن أربعة أشخاص  من أهالي أسرى قطاع غزة، غادروا صباح اليوم، لزيارة ذويهم في سجن (إيشل)، عبر معبر بيت حانون، شمال القطاع، صباح اليوم.

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