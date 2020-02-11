"الأوقاف" بغزة تُصدر توضيحاً بشأن موعد إعلان فتح باب التسجيل لقرعة الحج

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، أن فتح باب التسجيل للدخول بقرعة الحج لهذا العام 1441/2020م سيتم بعد انتهاء موعد تسديد الدفعة الأولى من رسوم الحج من قبل المواطنين، الذين تم إعلان أسماؤهم مؤخرًا، والمجدولة ضمن قرعة عام

2013م، وإتمام باقي الإجراءات المتعلقة بذلك.



وقالت الوزارة: إنه "بعد أن تنتهي لجنة الحج بوزارة الأوقاف من متابعة المسجلين والمسددين للدفعات المطلوبة، حينها سيتم تحديد الأعداد المتبقية لإجراء القرعة لاستكمال حصة القطاع"، منوهةً إلى أن الأعداد المتبقية، سيتم تقسيمها وفقًا للتعداد السكاني لمحافظات القطاع باستثناء محافظة غزة، نظرًا لأنها استوفت

العدد المخصص لها.



ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ مالية للشركات، مشددةً على أن دفع الرسوم، سيكون مباشرة من خلال البنك في الوقت الذي ستعلن فيه الوزارة عن فتح باب التسجيل للقرعة.



يذكر، أن وزارة الأوقاف، أعلنت الاثنين الماضي الثالث من شباط/ فبراير 2020م عن أسماء المقبولين والمعتمدين للحج هذا العام 1441هـ/2020م، وذلك وفقاً للكشف المسلسل ضمن القرعة العامة المجدولة، التي تم إجراؤها عام 2013م.