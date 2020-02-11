بالصور: مستوطنون يُعطبون إطارات 70 مركبة ويخطون شعارات معادية بالجليل











رام الله - دنيا الوطنأعطب مستوطنون من جماعة "تدفيع الثمن" المتطرفة، فجر اليوم الثلاثاء، إطارات أكثر من 70 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، في قرية الجش في الجليل، داخل أراضي عام 1948.وخط ّهؤلاء المتطرفون عبارات عنصرية معادية منها: (استيقظوا يا يهود.. توقفوا عن الانصهار) على أحد مساجد القرية، وشعارات أخرى على عدد من المنازل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وبين الفينة والأخرى، يقوم المتطرفون اليهود بممارسة اعتداءاتهم العنصرية بحق الفلسطينيين في قرية الجش.