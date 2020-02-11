دولي

إيران تحتفل بالذكرى الـ 41 للثورة الإيرانية

إيران تحتفل بالذكرى الـ 41 للثورة الإيرانية
صورة من المظاهرات
رام الله - دنيا الوطن
احتفلت إيران اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ 41 للثورة الإيرانية عام (1979)، حيث انطلقت مسيرات في طهران، حيث من المتوقع المتوقع أيضاً أن تخرج مسيرات مماثلة في مختلف مدن البلاد.

ومن المنتظر، أن يلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني، كلمة أمام الحشود في "ساحة آزادي" (الحرية) بطهران، وستكون هناك كلمة لزينب سليماني، ابنة قاسم سليماني، حيث تصادف اليوم كذلك أربعينية مقتل والدها قاسم سليماني، وفق (روسيا اليوم)

وعرض التلفزيون الرسمي الإيراني، لقطات لمسيرات في عدد من المدن من بينها مشهد والأهواز وكرمان، وقد حمل المشاركون فيها لافتات كُتب عليها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وتتزامن الاحتفالات هذه السنة مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية، بغرض الضغط عليها للتفاوض بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية.

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