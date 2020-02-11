السودان تطلب مساعدة الولايات المتحدة

وأشار الى ان السودان يتحاور مع الولايات المتحدة بشأن دخول سيتي بنك الأمريكي البلاد، وحول التمكين من استخدام البطاقات الذكية، وبطاقات تحقيق الشخصية لإدارة التحويلات النقدية.



وأصبحت الأزمة الاقتصادية ملحة في ظل نقص الخبز والوقود مرة أخرى، واجتمعت القيادات العسكرية الكبيرة في السودان يوم الاثنين لبحث الأزمة.



كذلك ستعالج المناقشات في آذار/ مارس المقبل مع ائتلاف قوى الحرية والتغيير تحرير سعر صرف العملة المحلية، فيما تراجع سعر صرف الجنيه السوداني إلى ما يقرب من 100 جنيه للدولار في السوق الموازية في الأسابيع القليلة الماضية، بينما يبلغ سعره الرسمي 50.4 جنيه للدولار.



وقال البدوي إن السودان سيقدم تقريرا في أبريل/ نيسان القادم لنادي باريس الذي يضم الدول الثرية الدائنة للسودان عن الآليات الممكنة للسماح في دين أجنبي يصل إلى نحو 60 مليار دولار.



وأضاف البدوي، أن من التحديات الأخرى التي تواجهها الحكومة الانتقالية المصالح والامتيازات الاقتصادية الواسعة التي يتمتع بها الجيش في السودان، وتبحث الحكومة عن وسيلة لفرض رقابة وزارة المالية على الشركات التي يديرها الجيش.



يذكر، أن السودان يهدف لاتخاذ قرار بشأن إصلاحات الدعم بعد اجتماع اقتصادي الشهر القادم بين الحكومة وتحالف مدني ظهر بعد الانتفاضة الشعبية العام الماضي.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي: إن السودان يطلب مساعدة الولايات المتحدة في ترتيب منظومة البطاقات الذكية فيما يستعد للإعلان عن إصلاحات لنظام الدعم الذي يطبقه في الشهر القادم،‭ ‬تشمل تحركاً محتملاً في اتجاه التحويلات النقدية الموجهة.وأوضح البدوي، وفق وكالة (رويترز) للأنباء، أن العقوبات أعاقت جهود إعداد البطاقات الذكية لإصلاح منظومة الدعم، وإن البنوك الدولية تحجم عن استئناف التحويلات للسودان، بسبب إدراج اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.