السعودية تكشف ملابسات هبوط طائرة اضطرارياً بمنطقة عسير



وذكر البيان، أنه وفق المعلومات الأولية، فإن قائد الطائرة وهي تعمل بمحرك واحد، بحالة جيدة، حيث كان الوحيد على متنها عند هبوطها الاضطراري.



وأصدر الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، توجيهاته بإنشاء غرفتي عمليات من خلال العمليات المشتركة بالإمارة، بقيادة مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير؛ إحداهما في محافظة النماص، والثانية في محافظة المجاردة، وجرى تكليف 3 فرق من النماص، وأخرى من المجاردة مركز خاط مشيًّا على الأقدام.



وتشارك في مهام البحث فرق من الدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر والزراعة والصحة وفريق "ساعد"، وسبق ذلك إجراء مسح لكامل منطقة الحادث من قبل طيران القوات الجوية، فيما أشار متحدث إمارة عسير إلى أنه سيتم إصدار بيان آخر لأي مستجدات حول الحادثة.

رام الله - دنيا الوطنكشفت إمارة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، ملابسات هبوط طائرة صغيرة اضطرارياً في منطقة تقع بين محافظتي النماص والمجاردة بمنطقة عسير.وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، محمد بن دوسري في بيان، عبر (تويتر): إنه بينما كانت طائرة رش من نوع (THRUSH S2R-34) تمارس إحدى مهامها المعتادة للقيام بمكافحة الجراد الصحراوي، وهي في طريقها بين محافظة القنفذة والسليل، هبطت اضطراريًّا في موقع بعيد عن المناطق المأهولة شرق مركز خاط.