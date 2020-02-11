شؤون فلسطينية

الاحتلال يُطلق النار تجاه نقطة رصد للمقاومة جنوب القطاع

الاحتلال يُطلق النار تجاه نقطة رصد للمقاومة جنوب القطاع
دبابة إسرائيلية على الحدود
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال، أطلقت النار بشكل مباشر، تجاه نقطة رصد للمقاومة، شرقي بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة. 

كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الأراضي الزراعية محيط موقع (صوفا) شرقي مدينة رفح، وفق ما أفادت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

من جهة أخرى، أطلقت زوارق الاحتلال، النار تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر شمال مدينة غزة.





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