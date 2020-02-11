الاستخبارات العراقية تعتقل مسؤول الدفاع الجوي لتنظيم الدولة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عن اعتقال مسؤول الدفاع الجوي لتنظيم الدولة في الموصل.



وقالت المديرية في بيان، إنه "بعملية نوعية واستباقية، نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 بقيادة عمليات نينوى، بمطاردة أحد الإرهابيين المهمين، بعد مراقبة تحركاته ومحاولته الفرار، وتمكنّت من محاصرته، وإلقاء القبض عليه في سيطرة الشهيد سبهان شرق الموصل"، بحسب موقع قناة (السومرية نيوز) العراقية.



وأشارت المديرية إلى أن "الإرهابي كان يشغل منصب مسؤول الدفاع الجوي لتنظيم الدولة قبل التحرير"، مؤكدةً أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".



وأعلن الجيش العراقي، نهاية الشهر الماضي، استئناف العمليات ضد تنظيم الدولة، بالتعاون مع التحالف الدولي.



وبحسب مكتب القائد العام "تـقرر القيام بأعمال مشتركة مع التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة تنظيم الدولة.



وتوقفت هذه العمليات في أعقاب مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وما تبعه من هجمات إيرانية على قاعدتين في العراق تستضيفان قوات أمريكية.



وقال بيان الجيش العراقي: "بالنظر لاستمرار نشاط تنظيم الدولة في مناطق عديدة من العراق، ولأغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي، وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية".