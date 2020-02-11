ترامب يُلوّح بإنشاء أكبر قوة نووية في العالم

لوح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإنشاء أكبر قوة نووية في العالم، قائلاً: إنه في ظل غياب اتفاقات مع روسيا والصين للحد من التسلح، فإن الولايات المتحدة، ستنشئ "أعظم" قوة نووية في العالم.



وقال ترامب في تصريح، أمس الاثنين: "تريد روسيا والصين الآن مفاوضتنا لوقف انفاق مليارات الدولارات في مجال الأسلحة النووية؛ ولكن الطريق الوحيد الذي أمامنا (الولايات المتحدة)، في ظل غياب اتفاق، هو أن ننشئ أعظم قوة نووية في العالم"، وفق (روسيا اليوم).



وأعلنت واشنطن في وقت سابق، أن الاتفاق مع روسيا حول الحد من التسلح، يجب أن يشمل ليس فقط الأسلحة التي تقع ضمن معاهدة "ستارت- 3"، التي تم توقيعها سنة 2010، ولكن أيضاً المعدات والوسائل، التي تستخدم في نقلها.



وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن موسكو، أكدت استعدادها لتمديد معاهدة "ستارت-3"، "لكن لم نحصل على أي جواب حول اقتراحاتنا، وفي حال عدم وجود معاهدة (ستارت- 3) لن يكون هناك ما يكبح سباق التسلح، وهذا حسب رأيي أمر سيئ".



ومن المقرر، أن يستمر مفعول معاهدة "ستارت- 3" التي وقعها سنة 2010 الرئيسان السابقان، الروسي دميتري مدفيدف، والأمريكي باراك أوباما، حتى 2021.

رام الله - دنيا الوطن