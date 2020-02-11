ضغوط هائلة على تونس وإندونيسيا وراء تأجيل مشروع قرار بشأن (صفقة القرن)

الرئيس عباس في الأمم المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن دبلوماسيين غربيين لدى الأمم المتحدة، إنه تم تأجيل طرح مشروع قرار، بشأن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) للتصويت في مجلس الأمن الدولي، إلى أجل غير مسمى.



وأضافت: أنهم طلبوا عدم نشر أسمائها وقالوا: إن التأجيل جاء عقب اجتماع لمندوبي دول المجموعة العربية، وحركة عدم الانحياز لدى الأمم المتحدة، بحثوا خلاله احتمال إدراج المشروع للتصويت في جلسة الثلاثاء أو تأجيل هذه الخطوة.



وأوضحت: أن ضغوطاً أمريكية هائلة، مورست على تونس وإندونيسيا، اللتين قدمتا المشروع، لإدخال تعديلات عليه قبل طرحه للتصويت.



وطلبت واشنطن، وفق المصادر، حذف كل الإشارات الواردة في المسودة إلى "المرجعيات الدولية"، وكذلك أية فقرات متعلقة بضم إسرئيل لأراضٍ في الضفة الغربية، مع تضمين المشروع فقرة تتحدث عن الترحيب بالخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط.



وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن "جلسة اليوم لن تشهد طرح أية قرارات تدين إسرائيل"، معربًا عن شكره للدول (لم يسمها) التي "ساعدت في عرقلة التصويت (على مشروع القرر)".



ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، إن الفلسطينيين لم يسحبوا مشروع القرار، لكن الجلسة المقررة الثلاثاء، سيتم تأجيلها على الأرجح.



وأوضحت، أن واشنطن طلبت تعديل صيغة مشروع القرار بشكل حوله بالفعل من إدانة خطة ترامب إلى بيان إيجابي بشأنها.



وأضافت المصادر الإسرائيلية، أن بريطانيا وألمانيا، طلبتا التفاوض بشأن التعديلات الأمريكية المطلوبة، مرجحة التصويت على مشروع القرار في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.



وكان صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال: إنه لم يتم سحب المشروع، وهو "لا يزال قيد التداول، وعندما تنتهي المشاورات، ونضمن الصيغة التي قدمناها دون انتقاص أو تغيير لثوابتنا، سيتم عرضه للتصويت".