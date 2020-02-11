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مصر تسعى لشراء كمية غير مُحددة من القمح

مصر تسعى لشراء كمية غير مُحددة من القمح
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين؛ للشحن في الفترة من 21 إلى 31 آذار/ مارس المقبل.

وقال نائب رئيس الهيئة، أحمد يوسف، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين، وقمح الطحين، من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وصربيا، وفق (روسيا اليوم). 

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستورد سنوياً نحو 4 ملايين طن من القمح، من جهة أخرى تعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، حيث تُصدر سنوياً قرابة 25 مليون طن.

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