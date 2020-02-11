أم لطفلين تُناشد توفير جوزات سفر وتكاليف مواصلات لاستكمال علاجها بمصر

رام الله - دنيا الوطن

يجد مُعظم الغزيين نجاتهم من المرض والموت، بتحويلة علاج خارج غزة، لكن حين يتم تحويلهم إلى مصر، تحل عليهم مُشكلة جديدة، في ظل تزايد سوء الأوضاع الاقتصادية على المواطنين.





وهذا ما حدث مع المُواطنة هالة فوزي برهوم أبو عابد (34 عاماً)، والتي تُعاني من ارتفاع صفائح دموية بسبب خلل في عمل النخاع العظمي، وأُصيبت بجلطة في الوريد عام 2012، كما أُصيبت بتليف في الكبد وبحاجة إلى زراعة كبد.





تم تحويلها إلى العلاج في مصر، لكن زوجها يعيل عائلته المكونة من 8 أفراد، ويتقاضون مخصصات شؤون اجتماعية، ولا يجدون قوت يومهم، واصطدموا بواقع احتياجهم لجوزات سفر لا يملكون ثمن استصدارها، كما لا يملكون ثمن المواصلات للوصول إلى مصر.





تُناشد هالة عبر "دنيا الوطن" أهل الخير وأصحاب القرار، بتوفير ثمن جوازت السفر ومواصلات وتكاليف السفر، رأفة بها من المرض الذي يفتك بجسدها منذ 10 سنوات.





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