إبرة مُسكن تُهدد يده بالبتر.. عبدالعاطي يُناشد الرئيس عباس بتحويله للعلاج بالخارج

رام الله - دنيا الوطن

يُعاني المواطن عبد العاطي عزارة القرعان (53 عاماً)، من آلام حادة أسفل الظهر والأطراف، وتبين وجود انزلاق غضروفي شديد على إثرها قام بأخذ ابرة زيت في ظهره.





تقول زوجته المكلومة: "أخذ بعدها ابرة مُسكن كتبها الطبيب له، لأنه لا ينام ولا يجعلنا ننام من شدة الألم، فتفاجأنا بعد الابرة بالتهاب يديه بطريقة بشعة مُخيفة".





وأضافت: "بعد التنقل بين المستشفيات، أقروا له عمل عملية، وحجز العملية لا يزال بعيداً جداً حتى يصله الدور، ووضع الغضروف والتهاب يده يزداد سوءاً، ويتمنى الموت من شدة الألم".





تُناشد زوجته الرئيس عباس بإخراجه من غزة، وتحويله للعلاج في الخارج، وإنقاذ يده من البتر وتخليصه من الألم.





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