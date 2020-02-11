هجوم مسلح في أفغانستان ومخاوف من سقوط مدنيين



ونقلت (فرانس برس)، عن المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية مروى أميني، قولها: "إن الانفجار نجم عن هجوم انتحاري، وأسفر عن وقوع ضحايا مدنيين".









رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤولو أمن، أن انفجاراً وقع في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء، لافتاً إلى أن هناك مخاوف من احتمال سقوط قتلى وجرحى.وذكرت مصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أن الانفجار وقع عند بوابة أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، وهي جامعة للدفاع تديرها الحكومة الأفغانية، فيما لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).