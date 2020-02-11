دولي

أكثر من ألف وفاة بفيروس (كورونا) في الصين

أكثر من ألف وفاة بفيروس (كورونا) في الصين
مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس (كورونا) في الصين إلى 1016 حالة وفاة، وأكثر من 42.6 مصاب، وفق ما أعلنت السلطات الرسمية في البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 10 شباط/ فبراير، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليماً، تفيد بأن عدد المصابين بلغ 42638 إصابة مؤكدة، ووفاة 1016 شخصاً"​​​، وأكد البيان شفاء 3996 مصاباً بالفيروس، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكانت الحصيلة قبل ذلك بيوم واحد هي 908 حالات وفاة، و40171 حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا).

في سياق متصل، قال  مكتب الإحصاءات الصيني، إن فيروس (كورونا) لعب دوراً في ارتفاع الأسعار، وعزا الزيادة إلى تفشي المرض، وعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، فيما قال اقتصاديون: إن تعطيل الوباء لوسائل الإنتاج والنقل كان سبباً في زيادة الأسعار.

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