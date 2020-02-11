لماذا تراجعت شعبية نتنياهو رغم طرح (صفقة القرن)؟

أنصار حزب الليكود

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت القناة (13) الإسرائيلية، أن قائمة (أزرق أبيض) تقدمت على قائمة حزب (ليكود) في استطلاعات رأي حول الانتخابات المقررة الشهر المقبل.



ووفق استطلاع رأي، فقد تراجع معسكر بنيامين نتنياهو، رغم طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صفقة القرن)، حيث إن الجميع ظن أن الصفقة، ستكون لصالح بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي بشكل عام.



وبحسب الاستطلاع، فإن بيني غانتس، سيحصل على 35 مقعدًا، فيما حصل نتنياهو على 32 مقعدًا.



المُطلع على الشأن الإسرائيلي، علي الأعور، قال: إن تراجع شعبية بنيامين نتنياهو، جاء بعد عودته من الولايات المتحدة، حيث أجل ضم المستوطنات، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وتراجعه عن ضم الأغوار، ومناطق شمال البحر الميت، كل هذا أدى لتراجع نتنياهو، لعدم ثقة اليمين به.



وقال الأعور لـ"دنيا الوطن": إن تراجع نتنياهو في حسم هذه الملفات جعل من (صفقة القرن) عليه نقمة، وليست نعمة، كما كان يظن البعض، مضيفًا: "ليكود الآن في أضعف فتراتهم، ويبدو أن سفينتهم، ستغرق في الانتخابات المقبلة".



وأوضح أن سياسة وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، أدت لتراجع اليمين في الاستطلاعات، حتى إن قادة في ليكود هاجموا بينت، وهذا يجعل اليمين غير مُتماسك في أي جولة انتخابية مقبلة، وبالتالي الأصوات ستذهب لربما إلى تجمع الوسط واليسار.



إلى ذلك، اعتبر المُطلع على الشأن الإسرائيلي، عمر جعارة، أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية بشكل عام متقاربة، ولا يوجد أي حسم فيها بخصوص تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.



وقال جعارة لـ"دنيا الوطن": إنه لم يصل إلى ائتلاف أو حزب أو تجمع على نسبة الحسم التي تمكن الفائز من تشكيل حكومة، فالكل يتراوح ما بين 50 إلى 55 مقعدًا، وغالبًا فإن أفيغدور ليبرمان، سيقدم اشترطاته الصعبة على نتنياهو وغانتس.



وأشار إلى أن القائمة المشتركة، ستكون عاملًا حاسمًا في إنهاء سيطرة نتنياهو على مقاليد الحكم، وبالتالي فإنه إن لم يذهب غانتس لتنفيذ (صفقة القرن) قد تصوت القائمة المشتركة له، لكن بكل تأكيد لن تصوت لنتنياهو.