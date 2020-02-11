(العربية): الوفد المصري طالب حماس بضرورة تجنب التورط مع إيران بأي تصعيدٍ عسكري



وقالت: إن الوفد المصري، بعد مغادرته القطاع، وإجراء مباحثات مع قيادات في حركة حماس، توجه إلى إسرائيل؛ لبحث وقف التصعيد العسكري، حيث طالب إسرائيل بالالتزام بالهدنة في غزة دون شروط مسبقة، وكذلك بضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (العربية): إن الوفد الأمني المصري، الذي زار قطاع غزة، أمس الاثنين، طالب حركة حماس، بعدم التصعيد العسكري من جهتها، والالتزامِ بالهدنة.وأضافت: أن الوفد أبلغ حركة حماس أيضاً بتحفظ القاهرة على العلاقات بين الحركة وطهران و(حزبِ الله) اللبناني.ووفق القناة، فإن الوفد طالبها بضرورة تجنب التورط مع إيران في أي تصعيدٍ عسكري بعد مقتل قاسم سليماني، وضرورةِ الابتعاد عن دعم أي "ميليشيات" تضر بأمن المنطقة.