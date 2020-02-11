(العربية): الوفد المصري طالب حماس بضرورة تجنب التورط مع إيران بأي تصعيدٍ عسكري
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (العربية): إن الوفد الأمني المصري، الذي زار قطاع غزة، أمس الاثنين، طالب حركة حماس، بعدم التصعيد العسكري من جهتها، والالتزامِ بالهدنة.
وأضافت: أن الوفد أبلغ حركة حماس أيضاً بتحفظ القاهرة على العلاقات بين الحركة وطهران و(حزبِ الله) اللبناني.
ووفق القناة، فإن الوفد طالبها بضرورة تجنب التورط مع إيران في أي تصعيدٍ عسكري بعد مقتل قاسم سليماني، وضرورةِ الابتعاد عن دعم أي "ميليشيات" تضر بأمن المنطقة.
وقالت: إن الوفد المصري، بعد مغادرته القطاع، وإجراء مباحثات مع قيادات في حركة حماس، توجه إلى إسرائيل؛ لبحث وقف التصعيد العسكري، حيث طالب إسرائيل بالالتزام بالهدنة في غزة دون شروط مسبقة، وكذلك بضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
قالت قناة (العربية): إن الوفد الأمني المصري، الذي زار قطاع غزة، أمس الاثنين، طالب حركة حماس، بعدم التصعيد العسكري من جهتها، والالتزامِ بالهدنة.
وأضافت: أن الوفد أبلغ حركة حماس أيضاً بتحفظ القاهرة على العلاقات بين الحركة وطهران و(حزبِ الله) اللبناني.
ووفق القناة، فإن الوفد طالبها بضرورة تجنب التورط مع إيران في أي تصعيدٍ عسكري بعد مقتل قاسم سليماني، وضرورةِ الابتعاد عن دعم أي "ميليشيات" تضر بأمن المنطقة.
وقالت: إن الوفد المصري، بعد مغادرته القطاع، وإجراء مباحثات مع قيادات في حركة حماس، توجه إلى إسرائيل؛ لبحث وقف التصعيد العسكري، حيث طالب إسرائيل بالالتزام بالهدنة في غزة دون شروط مسبقة، وكذلك بضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
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