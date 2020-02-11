دولي

البنتاغون يُعلن حصيلة جديدة لإصابات جنوده بالضربة الإيرانية

البنتاغون يُعلن حصيلة جديدة لإصابات جنوده بالضربة الإيرانية
الصواريخ الايرانية "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البنتاغون، أمس الاثنين، أن عدد العسكريين الأمريكيين الذين أصيبوا بارتجاج في الدماغ، جرّاء الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران على قاعدة (عين الأسد) غرب العراق، مطلع كانون الثاني/ يناير، ارتفع إلى 109 جنود، أي بزيادة 45 عسكرياً عن الحصيلة التي أعلنها في نهاية الشهر الفائت.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "إنه من أصل العسكريين الـ 109 الذين يعانون جميعاً من "ارتجاج خفيف"، عاد 76 (حوالي 70%) إلى الخدمة في وحداتهم، بينما يُعالج واحد فقط في مستشفى عسكري أميركي في ألمانيا، والبقية تعالجوا في العراق".

أما بالنسبة للعسكريين المتبقين، فقد نقل 27 منهم إلى مستشفى عسكري أميركي في ألمانيا للعلاج أو لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية، في حين أن السبعة الآخرين هم "في طريق نقلهم من العراق إلى ألمانيا"، حسبما نقلت (فرانس برس).

ومن أصل الذين نقلوا حتى اليوم إلى ألمانيا، وعددهم 27 عسكرياً، فقد تعافى واحد منهم، وعاد للخدمة في العراق، بينما نقل 21 عسكرياً إلى الولايات المتحدة في حين لا يزال الخمسة الباقون يخضعون لمزيد من الفحوصات في ألمانيا.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، إليسا فرح في بيان: "نحن ممتنون لجهود طواقمنا الطبية، الذين عملوا بجد لتوفير الرعاية المناسبة لجنودنا، الأمر الذي مكن 70% منهم من العودة إلى الخدمة"، مضيفة "علينا أن نواصل ضمان صحتهم الجسدية والعقلية".

وأطلقت إيران فجر 8 كانون الثاني/ يناير، صواريخ باليستية على قاعدتين أميركيتين، حيث يتمركز عدد من الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5200 في العراق، رداً على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد.

وكان البنتاغون، عزا الارتفاع المطرد في أعداد المصابين إلى أن أعراض الارتجاج الدماغي غالباً ما تستغرق أياماً عدة قبل أن تظهر.

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