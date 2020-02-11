(واللا): الترتيبات مع حماس مُستمرة وحالة التصعيد ستتلاشى

من مسيرات العودة شرق قطاع غزة "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: "إن عملية الترتيب مع حماس لا تزال حية وتتنفس، وأن حالة التصعيد التي تصاحبها، هي ضجيج خلفي سيتلاشى، إذا ما تصرفوا في الجيش الإسرائيلي بحكمة".



ووفقاً لمراسل موقع (واللا)، أمير بوحبوط، فإن الجيش الإسرائيلي، ركز على ردود ضد إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة إلى عمق إسرائيل.



ونقل المراسل، عن مصادر داخل قيادة الجيش ومنسق الأعمال الحكومية في المناطق الفلسطينية في المناقشات وتقييمات الوضع، قولها: "يجب إعطاء فرصة أخرى للعملية بوساطة مصر، التي تتعامل الآن مع قطاع غزة ببرود".



بدورهم، قال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي: "لو كانت نية حماس التهرب من عملية الترتيب والانزلاق لمواجهة واسعة النطاق، لكانت تصرفت بطرق أخرى مثل إطلاق نيران القناصة على جنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين، أو لكانت أطلقت الصواريخ المضادة للدروع".



وزعمت المؤسسة الأمنية، أن حركة حماس، تعاني من ضائقة سياسية واقتصادية، وبالتالي فهي تتصرف بطريقة تسخين الحدود، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يسارع إلى التخلي عن هذا الترتيب على مراحل، على الرغم من انتقادات الجمهور، والواقع الذي يمس ويقوض أمن المواطنين والأمن العام.