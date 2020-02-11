لابيد: إسرائيل فقدت الردع أمام حماس ويجب استعادته

إطلاق صواريخ من قطاع غزة "صورة أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

أكد يائير لابيد، عضو الكنيست عن حزب (أزرق أبيض)، أن إسرائيل فقدت الردع أمام حركة حماس في قطاع غزة، لافتاً إلى أنها بحاجة إلى استعادته.



وبحسب ما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية، فإن لابيد قال: "على حماس أن تدفع ثمن إطلاق الصورايخ على الإسرائيليين".



وحول خطة (صفقة القرن)، قال لابيد: "بدلاً من الرد عليها بشكل تلقائي، فإن على الفلسطينيين، أن يكلفوا أنفسهم بقراءة الخطة بعمق، وسيجدون أن لديهم فرصاً"، على حد تعبيره.