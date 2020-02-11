طالع آخر تطوارت الحالة الجوية حتى يوم الجمعة

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صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء، شديد البرودة إلى بارد، وغائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات الظهيرة، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة فوق مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأربعاء 2020/02/12:  يكون الجو شديدة البرودة إلى بارد وغائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2020/02/13: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/02/14: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:

1- خطر التزحلق على الطرقات. 

2- تدني مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـةاليـومع- ص

غـداًع- ص

بعد غـدع- ص

المدينـةاليـومع – ص 

غـداًع – ص

بعد غـدع- ص

      القدس8-512-515-7بيت لحم8-512-515-7
رام الله والبيرة7-411-414-6طولكرم14-918-921-11
نابلس10-613-616-8قلقيلية14-918-921-11
جنين13-816-819-10سلفيت8-512-515-7
طوباس13-816-819-10روابي10-613-616-8
الخليل7-411-414-6غزه16-1019-1022-12
أريحا17-1220-1222-14خانيونس16-1019-1022-12
الأغوار الشمالية15-1018-1020-12رفح15-918-921-11

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