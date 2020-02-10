الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة والتواصل مع القيادة الفلسطينية

المحافظ عدنان غيث خلال الاعتقال - صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، محافظ القدس عدنان غيث قرارين، الأول منعه من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور، والثاني منعه من التواصل مع أعضاء في القيادة الفلسطينية.



وحسب وكالة الأنباء الفلسطينة (وفا)، فإنه تسليم القرارين للمحافظ غيث، جاء بعد استدعائه لمركز توقيف المسكوبية، مشيرةً إلى أن بدء سريانهما سيكون اعتباراً من الثالث عشر من الشهر الجاري.