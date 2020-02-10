الرجوب يكشف فحوى رسالة وفد فتح بغزة للفصائل الفلسطينية

كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، فحوى الرسالة التي يحملها وفد حركة فتح في قطاع غزة للفصائل الفلسطينة.





وقال الرجوب، عبر تلفزيون (فلسطين)، مساء الاثنين: إن وفد فتح بغزة سينقل رسالة للفصائل الفلسطينية تتعلق بالوحدة الوطنية والاصطفاف داخلياً في مواجهة صفقة القرن الأمريكية.





وأضاف الرجوب: "لا نريد دكاكين هنا وهناك وفتح انقذت القضية الفلسطينية، وسنبدأ حوار وطني شامل مع فصائل المنظمة وإخوانا بالاسلام السياسي".





وتابع الرجوب: "الرئيس محمود عباس سيعلن بمجلس الأمن تمسكنا بمشروع حل الدولتين، ولن نتعاطى مع الإدارة الأمريكية أو الحكومة الإسرائيلية إلا بإطار دولي".









رام الله - دنيا الوطن