الاحتلال يُوقف إدخال أجهزة الاتصالات لغزة حتى إشعار آخر

أوقفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إدخال الأجهزة والمعدات الخاصة بالاتصالات، وذلك حتى إشعار آخر، ابتداء من يوم غد الثلاثاء.



وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، رائد فتوح، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن اللجنة، أبلغت شركات القطاع الخاص، في قطاع غزة، بقرار الحكومة الإسرائيلية، بوقف إدخال الأجهزة والمعدات الخاصة بالاتصالات لجميع القطاعات التجارية، ابتداء من غد وحتى إشعارٍ آخر.





رام الله - دنيا الوطن