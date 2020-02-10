بالتفاصيل.. أربع نقاط بحثها الوفد الأمني المصري مع الفصائل بغزة

كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، تفاصيل النقاط الأربع، التي بحثها الوفد الأمني المصري مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.





وقال أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن النقطة الأولى: تمثلت في تمتين العلاقات المصرية- الفلسطينية، خاصة في هذا التوقيت، وما يتعرض له المشروع الفلسطيني.





وأضاف أبو ظريفة: "النقطة الثانية: هي كيفية تخفيف المعاناة عن قطاع غزة، والجهد المصري المبذول في إطار التخفيف عن قطاع غزة، بالاتجاهات المتعددة، سواء إدخال السلع عبر (معبر رفح) أو حركة المسافرين، وتوفير سبل أكثر راحة وسرعة للمواطنين".





وتابع: "النقطة الثالثة: أزمات غزة والمرحلة الحالية، تتطلب من المصريين إعادة جهود المصالحة، وهم سيبنون على ما يمكن أن ينتج على ضوء التحركات لوفد منظمة التحرير، الذي يمكن أن يزور غزة خلال الأيام المقبلة، والمصريون جاهزون لاستئناف جهودهم بملف المصالحة".





وأكمل أبو ظريفة: "النقطة الرابعة: تمثلت في سبل مواجهة صفقة العصر انطلاقاً من الدور المصري، والمكانة التي تحتلها مصر في الجامعة العربية، والمجتمع الدولي".





ونفى أبو ظريفة، أن يكون الوفد المصري حمل أي رسائل تهديد، قائلاً: "مصر لن تكون جزءاً يحمل أي رسائل من الإسرائيليين، والحديث دار على تمتين الوضع الفلسطيني الداخلي".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال