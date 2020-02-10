أمريكا تنفي سحب قواتها من العراق في الوقت الحاضر

قال غبريال صوما، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن واشنطن لم تؤكد خبر الانسحاب.



وأضاف غبريال صوما، وهو عضو المجلس الاستشاري لترامب: "طالما أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، فهذا يعني أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر".



وتابع: "القوات الأمريكي موجودة في العراق لمساعدتها في حربها ضد تنظيم الدولة وبالاتفاق مع بغداد".





وفي وقت سابق، اليوم، نشرت وسائل إعلام عراقية، تصريحاً لعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، قال فيه إن ثلاث دول (فرنسا وألمانيا وأستراليا) قدمت طلباً إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.



ورداً على ذلك، نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، تقدم ثلاث دول، بطلب لسحب قواتها من البلاد.



وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، إن "الأنباء التي نشرت بشأن تقديم ثلاث دول، (فرنسا وألمانيا وأستراليا) طلباً إلى قيادة العمليات المشتركة لوضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق، عارية عن الصحة".



ودعا الخفاجي إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة، واعتمادها من المصادر الرسمية".

رام الله - دنيا الوطن