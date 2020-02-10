مهاتير محمد: طالبت ترامب بالاستقالة للحفاظ على أمريكا.. والأخيرة تَرُد

مهاتير محمد

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، أنه طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاستقالة؛ للحفاظ على أمريكا، مشيراً إلى أن انتقاداته الأخيرة، لم تكن موجهة للشعب الأمريكي، وإنما لترامب.



وقال محمد، وفق وكالة (سبوتنك): "لقد طلبت منه- ترامب- الاستقالة للحفاظ على أمريكا"، مضيفاً: "أن ترامب كان عليه الاستقالة، بسبب صفقة السلام الإسرائيلية- الفلسطينية المقترحة، والتي وصفها رئيس الوزراء الماليزي بأنها "غير مقبولة وغير عادلة على الإطلاق".



وأضاف مهاتير خلال المؤتمر الثالث لرابطة البرلمانيين من أجل القدس: "هذه الصفقة، ستجلب المزيد من الصراعات إلى المنطقة، وستؤدي إلى استعداء مليارات الأشخاص حول العالم".



من جانبها، ردت السفارة الأمريكية في ماليزيا، بالقول: ان تصريحات مهاتير لم تتحل بالروح البناءة، التي كانت أساسًا طويل الأمد للعلاقة بين البلدين.