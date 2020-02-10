تركيا تُعلن إسقاط مروحية تابعة للجيش السوري بإدلب





وأعلن مدير الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أن القوات المسلحة التركية، ضربت مواقع للقوات السورية، تم منها إطلاق النار.

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، أنها أسقطت مروحية تابعة للجيش السوري، مشيراً إلى أن ذلك رداً على قصف مواقع للجيش التركي في إدلب.وأوضحت الوزارة، وفق وكالة (سبوتنك)، أنه تم الرد بالمثل في إطار حق الدفاع المشروع على القوات السورية، عقب الهجوم على عناصرها في إدلب.وأضافت الوزارة: "تم تحييد 105 عناصر من النظام السوري وتدمير 3 دبابات، ومربطين لقذائف الهاون، والمدافع إلى جانب إصابة مروحية تابعة للنظام".وأعلن المتحدث باسم (حزب العدالة والتنمية) الحاكم في تركيا، عمر تشليك، في وقت سابق، أن تركيا تنتظر دعم (الناتو) على خلفية الوضع في إدلب السورية.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن خمسة عسكريين وموظفاً مدنياً لديها، قتلوا في إدلب، جراء قصف للجيش السوري، وتوعدت بمحاسبة منفذي الهجوم.